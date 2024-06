Salvatore Battaglia nuovo consigliere comunale di Ragusa

Salvatore Battaglia è stato nominato nuovo consigliere comunale a Ragusa, come sostituto di Simone Digrandi che ha protocollato le dimissioni. Battaglia è titolare di un’azienda agricola e ha già avuto un ruolo significativo come co-organizzatore della Fam. Le dimissioni di Digrandi e la rinuncia di Clorinda Arezzo, prima dei non eletti, hanno aperto la porta a Battaglia per entrare a far parte del civico consesso.

Cosa cambia in consiglio comunale

Con l’ingresso di Battaglia, il consigliere più anziano per voti diventa Federico Bennardo, che ha trent’anni. Questo movimento rappresenta un cambiamento significativo nella composizione del consiglio comunale di Ragusa, con Battaglia che giurerà nella prossima seduta utile.

Il nuovo consigliere sembra essere in linea con le posizioni del deputato regionale Giorgio Assenza, aggiungendo un ulteriore elemento di prospettiva politica alla dinamica locale.

© Riproduzione riservata