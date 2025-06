Salvati in extremis 44 migranti al largo di Pozzallo: alla deriva senza cibo né acqua

Sono stato salvati in extremis privi di forze, disidratati, senza acqua né cibo a circa 60 miglia a sud est di Pozzallo. Li ha soccorsi la motovedetta Cp235 che era partita sa Pozzallo alla loro ricerca. Dopo il trasbordo da un barchino instabile, la rotta per Pozzallo.

Sono in tutto 44 i migranti salvati; 41 uomini, una donna e 2 minori maschi. Avrebbero dichiatato di essere originari in maggior parte del Bangladesh. Solo alcuni loro avrebbero indicato il Sudan come nazionalità di provenienza. Una donna che viaggiava con il marito è stata portata all’ospedale Baglieri-Maggiore per accertamenti dovuti ad una presunta gravidanza da lei dichiarata. Erano tutti terrorizzati, avevano paura; in molti avrebbero riferito di avere subito violenze, percosse al volto, alla schiena e alle spalle

