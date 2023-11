Sabato assemblea dei dipendenti della IGM impiegati nel servizio di raccolta dei rifiuti. Ad oggi manca il pagamento del mese di ottobre

Di mese in mese si va avanti fra stato di agitazione e rischio di sciopero. Sabato i lavoratori della IGM Rifiuti industriali srl che, per contratto, gestisce il servizio nella città di Modica e nel suo territorio, si riuniranno in assemblea con i rappresentanti sindacali della Cgil di comparto. La questione economica alla base con 117 lavoratori che attendono di percepire regolarmente le mensilità per il lavoro che, quotidianamente, svolgono.

Il personale attende il pagamento della mensilità di ottobre.

“C’è un ritardo di 17 giorni sui pagamenti – spiega Graziana Stracquadanio rappresentante della Fp-Cgil – ad oggi, tutti i dipendenti del cantiere di Modica alle dipendenze della ditta IGM di Siracusa devono ancora percepire gli emolumenti del mese di ottobre. Vogliamo riportare alla memoria che, per il rispetto della legalità, i pagamenti debbono essere effettuati così come previsto dal contratto nazionale entro e non oltre 15 mesi di ogni mese a prescindere se il Comune di Modica abbia pagato o meno la ditta. Se il Comune, per capitolato, ha la facoltà di liquidare le fatture nel termin di 60 giorni, l’Azienda, invece, ha l’obbligo di anticipare due mensilità ai lavoratori senza dover attendere ogni mese l’accredito o la valuta degli emolumenti da parte del Comune o della Banca”.

All’orizzonte, secondo quanto annuncia il sindacato, ci sarebbe l’ipotesi di andare allo sciopero.

“Avremmo già individuato la data, quella del 7 dicembre – conclude Graziana Stracquadanio – speriamo che la vertenza si ricomponga per tornare alla normalità. Modica è attesa, in quei giorni, ad un appuntamento importante, quale il ChocoModica, la festa del cioccolato di grande interesse e richiamo”.