Ryanair cerca personale in Sicilia: open day a Palermo e Catania. I requisiti richiesti

Ryanair sta cercando personale in Sicilia e organizzerà due giorni di open day per selezionare assistenti di volo a Palermo e Catania.

Requisiti

I candidati devono essere maggiorenni e possedere un passaporto europeo o del Regno Unito. Devono essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto e devono essere in buona forma fisica, oltre ad avere una fluente conoscenza dell’inglese e un’altezza compresa tra 1.57 e 1.88 centimetri, con peso proporzionato.



Fasi di selezione

I candidati dovranno superare un test di lingua inglese. Coloro che superano il test avranno l’opportunità di partecipare a presentazioni aziendali riguardanti la vita dell’equipaggio di cabina e le aspettative legate alla professione. I colloqui si svolgeranno in lingua inglese.



Formazione



I candidati selezionati avranno l’opportunità di partecipare a un corso di formazione per assistenti di volo che durerà 6 settimane. Il corso si terrà in diverse sedi europee, incluso l’Italia, a seconda dell’azienda partner di Ryanair tramite la quale sono stati reclutati. Alla fine del corso, gli studenti parteciperanno agli esami finali e otterranno la certificazione di assistente di volo.

Date e sedi degli open day

Mercoledì 23 agosto presso il Best Western Hotel Mediterraneo di Catania, alle 10:30.

Giovedì 24 agosto presso l’Ibis Styles a Palermo, alle 10:30.



Candidatura



Per candidarsi, è necessario visitare il sito ufficiale di Ryanair, selezionare la posizione “Cabin Crew” e “Italy” dal menu a tendina e registrarsi nell’annuncio dedicato.