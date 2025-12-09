Running Ispica brilla a Messina: Iacono e Distefano protagonisti al Trofeo Luigi Cacopardi

E’ stata la penultima gara nell’isola per il 2025. A Messina, alla decima edizione del Trofeo Luigi Cacopardi, i due atleti della Runnig Ispica si sono distinti con ottimi risultati. Nella tradizionale “10 km di Capo Peloro”, inserita nel circuito regionale di corsa su strada Sicily Bronze Races ed organizzata dalla ASD Torre Bianca, Danilo Iacono (SM35) ha tagliato il traguardo con lo straordinario tempo di 38:03 mentre Tonio Distefano (SM), si è presentato all’arrivo con l’ottima prestazione di 43:16. Nel circuito urbano di Capo Peloro, ricco di scorci suggestivi incastonati nella riserva della laguna messinese, gli atleti della Running Ispica si sono contraddistinti con gli ottimi risultati. La società di atletica ispicese è attesa, ora, alla ultima gara in calendario per il 2025 con la “Naturosa 21k e 10k” in programma domenica 14 dicembre a Catania e giunta all’ottava edizione. E’ organizzata dall’ Atletica Sicilia, con il supporto di Comune di Catania, FIDAL, CONI Sicilia, CSEN Sicilia, SIB e AISA. Quest’anno è un boom di iscrizioni con circa mille atleti ai nastri di partenza. Il Viale Kennedy, sede naturale della corsa etnea, torna protagonista dell’intero tracciato caratterizzato da un percorso veloce e lineare, con pendenza inferiore all’1 per cento, tra i più veloci in Italia e molto apprezzato dagli atleti in cerca di performance.

Confermate le tre distanze classiche, maratona, mezza maratona e 10,5 km, con partenze differenziate: maratona e 10,5 km partiranno alle 9:00, mentre la mezza maratona prenderà il via alle 10:30, per garantire la massima sicurezza e fluidità del percorso.

