Rugby, il XV del Sud-Est vola in Serie B: promozione d’ufficio e nuove sfide all’orizzonte

Una stagione da incorniciare si chiude con una sorpresa che sa di consacrazione: il XV del Sud-Est, la franchigia che unisce Ragusa Rugby e Syrako Rugby, è stato ufficialmente promosso in Serie B. Una promozione d’ufficio arrivata oggi, a seguito del ripescaggio operato dalla Federazione Italiana Rugby, che ha tenuto conto dell’ottimo piazzamento nella stagione sportiva 2024/25 e dei solidi requisiti sportivi, organizzativi e disciplinari della compagine siciliana.

Dopo aver sfiorato l’impresa sul campo, arrendendosi solo nella finale playoff contro Benevento, il XV del Sud-Est riceve così il giusto premio per un’annata giocata con cuore, grinta e un affiatamento sorprendente per una realtà al debutto.

Ora però, il salto di categoria cambia radicalmente gli scenari. “La notizia ci ha colti di sorpresa, ma è un riconoscimento che accogliamo con orgoglio e responsabilità”, dichiarano Erman Dinatale ed Enzo Bovi, presidenti rispettivamente di Ragusa Rugby e Syrako. “Dovremo rivedere l’intera programmazione tecnica ed economica, ma la voglia di fare bene non ci manca. Abbiamo affrontato emergenze e sfide nella scorsa stagione, lo faremo anche ora, uniti più che mai”.

L’entusiasmo è palpabile in casa Sud-Est: la franchigia non si limiterà a partecipare, ma punta a dire la sua anche nel nuovo girone 5 della Serie B 2025/2026, dove affronterà squadre blasonate come Frascati, Villa Pamphili, Old Colleferro, Benevento e Cus Catania, tra le altre.

Un passo avanti importante per tutto il rugby siciliano, che trova così nella franchigia Sud-Est un progetto concreto, giovane e ambizioso, capace di unire territori e tradizioni rugbistiche in un’unica, credibile realtà. La Serie B sarà una sfida dura, ma il XV del Sud-Est è pronto a giocarsela. Fino in fondo.

