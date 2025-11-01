Rubano il motorino a un tunisino: tre vittoriesi arrestati dai Carabinieri

VITTORIA – Avevano chiesto 100 euro per restituirgli il ciclomotore rubato: tre arresti per estorsione e ricettazione. Aveva riconosciuto subito il suo ciclomotore, quello rubatogli due settimane prima davanti alla casa di campagna. Ma non immaginava che, per riaverlo, gli sarebbe stato chiesto un “riscatto” di 100 euro. La scena, però, non è sfuggita ai Carabinieri di Vittoria, che da giorni stavano seguendo con attenzione i movimenti di alcuni soggetti noti alle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Vittoria, nel corso di mirati servizi di osservazione nel centro storico, hanno sorpreso in flagranza tre vittoriesi — il 62enne P.P. e i fratelli venticinquenni R.D. e R.S.D. — mentre ricevevano dal cittadino tunisino la somma di 100 euro come compenso per la restituzione del mezzo rubato. La vittima, al momento della denuncia, aveva fornito dettagli precisi sul ciclomotore, elementi che hanno permesso ai militari di riconoscerlo quando lo hanno notato sul cassone di un autocarro in uso a un soggetto già noto.

Da lì è scattato un attento servizio di pedinamento e osservazione, fino al momento decisivo: il passaggio del denaro. Intervenuti immediatamente, i Carabinieri hanno bloccato i tre uomini, recuperato la refurtiva e condotto tutti in caserma. Dopo le formalità di rito, e in accordo con l’Autorità Giudiziaria, i tre sono stati arrestati per estorsione e ricettazione in concorso e posti agli arresti domiciliari. Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario, mentre proseguono i controlli del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa per contrastare i reati contro il patrimonio.

