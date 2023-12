Rottamazione Quater: proroga al 31 marzo per la regolarizzazione delle tasse a Vittoria e Comiso

Il comune di Comiso vara la proroga per la cosiddetta “Rottamazione Quater”. Chi vorrà mettersi in regola con le tasse comunali avrà tempo fino al 31 marzo per presentare la richiesta di rottamazione. La regolarizzazione del pagamento delle imposte comunali, per i contribuenti che hanno delle insolvenze, potrà essere effettuata anche nel 2024.

Si applica anche a Comiso la norma che permette la proroga dei termini e che dovrebbe consentire agli uffici di smaltire l’enorme mole di lavoro e allo stesso tempo permettere ai contribuenti che non lo avessero fatto entro ottobre di regolarizzare la loro posizione.

Tutti i gruppi consiliari hanno approvato la proroga

Il consiglio comunale è convocato per il consiglio di oggi, ma l’approvazione è scontata poiché trova l’assenso di tutti i gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione.

Dieci giorni fa, la proroga della rottamazione quater è stata approvata anche dal consiglio comunale di Vittoria, anche in questo caso all’unanimità.