Roberto Ammatuna aderisce al movimento di Ismaele La Vardera che avvia tour per candidatura alla presidenza della Regione proprio da Pozzallo

Sarà Pozzallo, nel Ragusano, la prima tappa del tour siciliano di Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader di Controcorrente, che si candida alla presidenza della Regione Siciliana. L’appuntamento è per lunedì 23 febbraio alle ore 11, nello Spazio cultura “Meno Assenza” di Corso Vittorio Veneto, dove si terrà una conferenza stampa che inaugurerà ufficialmente la campagna elettorale del deputato.

La conferenza segnerà anche la presentazione ufficiale dell’ingresso del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, nel movimento Controcorrente. Ammatuna, figura civica nota per il suo impegno diretto nella comunità, ha lasciato i partiti politici in passato, pur avendo militato nel PD, e resta ideologicamente vicino alla sinistra. La sua adesione rappresenta un rafforzamento simbolico e politico per La Vardera, sottolineando la volontà di coinvolgere amministratori locali impegnati sul territorio in un progetto che punta alla concretezza e alla vicinanza ai cittadini.

Nel corso della conferenza, La Vardera illustrerà il suo ambizioso tour, che toccherà tutti i 391 Comuni siciliani, seguendo lo slogan “il parlamento che viene da voi”. Un’iniziativa pensata per avvicinare la politica alle persone, superando distanze e diffidenze, e per presentare idee concrete per il futuro della Regione. “Oggi lanciamo una sfida fatta di contenuti ma anche di idee concrete. Nessuno credeva che in un anno sarebbe stato possibile mettere insieme una squadra straordinaria. La mia candidatura è a disposizione del fronte progressista”, ha dichiarato il deputato nelle scorse settimane a Palermo, presentando il programma politico del movimento.

Il sindaco Ammatuna porta con sé un bagaglio di esperienze civiche e sociali significative. A Pozzallo, città della pace e dell’accoglienza, ha guidato iniziative concrete per la gestione dei flussi migratori e per il sostegno alle comunità locali, promuovendo modelli di integrazione e inclusione. La sua adesione al movimento di La Vardera evidenzia l’intenzione di unire politiche progressiste e approccio pragmatico alla gestione dei problemi del territorio.

Lunedì, quindi, Pozzallo non sarà solo la prima tappa di un lungo viaggio che attraverserà tutta la Sicilia, ma anche il luogo dove si intrecciano impegno civico e politica regionale, con l’obiettivo di costruire un’alternativa concreta alla tradizionale gestione della Regione, puntando su vicinanza ai cittadini, trasparenza e innovazione.

Con l’adesione di Ammatuna, La Vardera rafforza la sua proposta politica: un percorso che mette al centro i territori, le esigenze delle comunità e il dialogo diretto con amministratori locali che hanno dimostrato concretezza e sensibilità sociale. Il tour, che prenderà il via proprio da Pozzallo, sarà un’occasione per presentare idee, ascoltare bisogni e tracciare la visione di un futuro diverso per la Sicilia.

