Ritrovato a Palermo il bimbo scomparso due giorni fa dal catanese. Sta bene

Mohamed Houssein Khalifa, il bimbo tunisino scomparso da Santa Maria di Licodia, nel catanese, è stato ritrovato dopo due giorni a Palermo, nei pressi della chiesa di Santa Chiara di Ballarò. Le prime informazioni indicano che il bambino si trovasse da solo e in buone condizioni di salute al momento del ritrovamento. Dopo essere stato accolto per la notte, è partito in mattinata per il suo piccolo centro nel catanese.

HA ATTRAVERSATO TUTTA L’ISOLA

Il modo in cui Mohamed è riuscito ad attraversare tutta l’Isola e se ci fosse un ragazzino legato a lui da legami di parentela, scomparso nello stesso periodo senza lasciare traccia, sono ora oggetto di indagine. La scomparsa di Mohamed è avvenuta tra il 12 e il 13 marzo, quando le sue sorelle non lo hanno trovato in casa. Nonostante le ricerche da parte dei carabinieri e degli sforzi della comunità locale, non si era ancora trovata alcuna traccia del ragazzo.

Mohamed e le sue sorelle, seguite dal centro Sai del paese, erano considerati perfettamente integrati nella comunità locale. Non sono state segnalate precedenti forme di disagio da parte del ragazzo. Tuttavia, una possibile motivazione alla fuga potrebbe essere stata la paura di essere allontanato dalla casa in cui viveva, ipotesi che sta venendo approfondita. È emerso che negli ultimi giorni potrebbe essere arrivata una comunicazione dal tribunale per i minorenni di Catania riguardo all’allontanamento di Mohamed dalle sue sorelle, ma al momento non è stata notificata nulla ufficialmente al Comune. Secondo la Prefettura di Catania, una delle ipotesi è che Mohamed si sia allontanato con un altro ragazzino legato a lui da parentela, che potrebbe essere stato accolto in un paese vicino. Tuttavia, solo Mohamed potrà confermare o smentire queste ricostruzioni.

© Riproduzione riservata