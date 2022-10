Ritrovata giovane ragazza autistica di Avola grazie a Chi l’ha visto?

E’ stata ritrovata a Catania, grazie a un efficace coordinamento tra la redazione televisiva della trasmissione televisiva ‘Chi l’ha Visto?’ e la Polizia di Stato, una ragazza affetta da autismo che si era allontanata da una struttura di Avola, provincia di Siracusa e che ora è stata riaffidata alla madre.



Determinante è stata la segnalazione di un operatore del 118 dell’ospedale Cannizzaro e la pronta risposta degli operatori della sala operativa della Questura in diretta con la trasmissione. La giovane era stata notata in stato confusionale mercoledì scorso in via Archimede, nei pressi della stazione degli autobus. Senza documenti, era stata condotta nel pronto soccorso dell’ospedale, da dove avevano avvertito la Questura. La polizia aveva poi allertato l’autorità giudiziaria competente e la giovane era stata condotta in una struttura ad Adrano in attesa di essere identificata.



Alle 22 un operatore del 118 in servizio nel l’ospedale Cannizzaro ha contattato la Questura riferendo di aver riconosciuto la giovane che era stata trasportata nel pomeriggio grazie alla visione della trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto?’, dove si era parlato proprio della sua scomparsa a seguito di allontanamento da una struttura di Avola. Gli agenti hanno contattato la redazione televisiva e la conduttrice della trasmissione in diretta ha confermato i dati anagrafici forniti dall’operatore del 118. Le verifiche hanno così consentito di giungere all’identificazione della giovane e di contattare la madre.

