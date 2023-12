Ritorna il “premio alla modicanità”, 34esima edizione

Ritorna il “Premio alla Modicanità” che riprende il proprio percorso dopo tre anni di interruzione a causa della pandemia. Questa 34ª edizione, straordinaria, si terrà giovedì 21 dicembre alle ore 21:00 al Teatro Garibaldi, rappresentando un momento importante per celebrare il talento e le capacità artistiche di Modica.

L’evento segna anche l’avvio delle attività dell’Associazione Pro Modica 1977, fondata recentemente con l’obiettivo di unire il mondo culturale della città e valorizzare i talenti in diversi settori.

I PREMIATI

Quattro personalità verranno premiate: il pastry chef Riccardo Bellaera, il segretario generale dello SNADIR Orazio Ruscica, la violinista Francesca Guccione e il digital manager della scuderia Alpha Tauri, Diego Mandolfo.

La serata sarà arricchita da momenti musicali e di balletto, con esibizioni di giovani talenti locali. La presentazione dell’evento sarà curata dalla giornalista Caterina Gurrieri. La manifestazione è promossa con il patrocinio del Comune di Modica e della Fondazione Salvatore Calabrese.

Dopo la premiazione, la serata proseguirà con la proiezione del film “Whatever it Takes”, di cui Diego Mandolfo è autore. Il film offre uno sguardo unico all’interno della Scuderia Alpha Tauri di Faenza, rivelando i segreti della factory in Italia e della galleria del vento nel Regno Unito. Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 80ª Mostra del Cinema di Venezia, riscuotendo successo di pubblico e critica. La proiezione vedrà la presenza del regista Luca Curto e di Alberto Allegri, Head of branding.