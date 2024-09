Ritorna ad AST il servizio trasporto studenti nella tratta Modica-Ispica-Pozzallo-Ragusa

Oggi, alle 13:30 del 27 settembre 2024, è stato pubblicato un decreto dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità che revoca l’incarico precedentemente assegnato a Etna Trasporti, ripristinando il servizio delle Autolinee Siciliane Trasporti (AST) sulla tratta Modica-Ispica-Pozzallo-Ragusa. Nei giorni scorsi si erano verificate alcune criticità da parte dell’azienda di trasporti etnea che non avrebbe avuto tempo a sufficienza per organizzarsi e di conseguenza avrebbe creato alcuni disservizi.

La decisione

Questa decisione è il risultato delle pressioni del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, e dell’intervento della Commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti. Il Dipartimento regionale infrastrutture ha risposto prontamente a questa emergenza, ripristinando un servizio essenziale per la mobilità degli studenti della zona, che erano rimasti bloccati a causa della sospensione del trasporto pubblico. Nei giorni scorsi, il Prefetto aveva convocato una riunione con i dirigenti scolastici per cercare soluzioni alla crisi dei trasporti, che aveva causato gravi disagi nel mondo della scuola.

Il Libero Consorzio Comunale ha espresso gratitudine al Prefetto per l’impegno, all’AST per la disponibilità a riprendere il servizio, e al Dipartimento regionale per la rapida azione intrapresa. Restano tuttavia questioni irrisolte che saranno affrontate nei prossimi giorni.

