Risultato importante per i lavoratori: il 26 dicembre il centro commerciale “Le Masserie” resterà chiuso

Una notizia molto importante per i lavoratori del centro commerciale “Le Masserie” di Ragusa: quest’anno, il 26 dicembre, il centro commerciale resterà chiuso. Una decisione molto attesa e richiesta anno dopo anno dai dipendenti e che finalmente oggi è stata confermata dalla direzione. Questa risposta positiva arriva in seguito alle continue richieste avanzate dalla Filcams CGIL, sindacato che da tempo si è impegnato a rappresentare le esigenze dei lavoratori.

UN RISULTATO IMPORTANTE

Questa chiusura rappresenta un risultato “storico”, considerando che tradizionalmente i centri commerciali sono rimasti aperti al pubblico durante il giorno di Santo Stefano. È il frutto di un lavoro intenso avviato dal sindacato, che ha finalmente ottenuto quanto richiesto dai lavoratori.

L’anno precedente, nonostante le numerose richieste, la direzione aveva negato la possibilità di chiudere nel giorno festivo, affermando che non c’erano le tempistiche necessarie. Quest’anno, invece, le promesse sono state mantenute.

UNA TRATTATIVA INIZIATA GIA’ NEL MESE DI APRILE

Già in aprile, la Filcams CGIL aveva sollecitato un incontro con la dirigenza aziendale per discutere del calendario delle chiusure per il 2023. A novembre, dopo un’ulteriore insistenza sindacale e una raccolta di firme, il sindacato ha richiesto un nuovo incontro al direttore, Vito Frisina, il cui esito positivo è stato annunciato oggi.

Il segretario generale della Filcams CGIL, Antonio Modica, ha espresso soddisfazione per questo risultato, sottolineando che i lavoratori del Centro Commerciale “Le Masserie” di Ragusa avranno finalmente la possibilità di trascorrere il giorno di Santo Stefano insieme alle loro famiglie. Questo risultato si allinea con la campagna nazionale portata avanti dal sindacato “La festa non si vende”.