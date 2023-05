Risse e furti nei centri storici. L’allarme di commercianti e ristoratori a Vittoria e Comiso

Vandali in azione nel centro storico di Comiso. Un gruppo di ragazzi, tutti molto giovani, qualcuno forse minorenne, avrebbe dato vita ad un inseguimento nella zona di piazza Fonte Diana. Un giovane inseguito da altri è entrato in uno dei locali di ristorazione di piazza Fonte Diana.

I ristoratori della zona e alcune persone presenti all’interno del locale hanno avvertito le forze dell’ordine. Quando i carabinieri sono arrivati però il gruppo era già andato via. Pare che alcuni dei ragazzi avessero una bottiglia di vetro in mano e – secondo alcuni – anche dei coltelli.

Gruppi di giovani – forse gli stessi che hanno seminato il panico in piazza, hanno gettato a terra delle transenne nella zona di viale della Resistenza. Pare che qualcuno sia salito sul cofano di una vettura danneggiandola. I militari avrebbero acquisito delle immagini delle telecamere di alcune vie del centro.

I commercianti chiedono un maggiore presidio delle forze dell’ordine e una maggiore presenza di pattuglie, in modo da garantire interventi tempestivi. La presenza di gruppi di giovani teppisti danneggia il centro storico e scoraggia chi in passato era solito frequentare la piazza e i locali di ristorazione del centro storico. Il candidato sindaco del centrosinistra Salvo Liuzzo ha chiesto un incontro al Prefetto.

ANCORA RISSE, STAVOLTA A VITTORIA

Da Comiso a Vittoria dove una rissa si è verificata sabato sera nella zona di piazza Gramsci. Cinque ragazzi, tutti di origine straniera, sono venuti alle mani. Due di loro hanno dovuto far ricorso alle cure dell’ospedale. La Polizia, che conduce le indagini, ha denunciato i cinque per rissa.

Ieri, invece, i ladri sono entrati in azione, in pieno giorno, nella zona di via Carlo Alberto scassinando le vetrinette ricavate in due nicchie di proprietà di un negozio di complementi d’arredo. I ladri hanno colpito, probabilmente con delle mazze pesanti, i vetri antisfondamento ed hanno portato via numerosi oggetti di pregio. I danni sono ancora da quantificare. Il furto è stato denunciato alla Polizia. Colpisce il fatto che l’episodio si sia verificato in pieno giorno, probabilmente tra l’una e le cinque del pomeriggio.

Le immagini di videosorveglianza della zona dovrebbero permettere di dare indicazioni utili per l’individuazione dei responsabili.

Altre liti si sarebbero verificate nella zona di piazza Enriquez.

Il presidente diConfcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo. Ha espresso vicinanza per l’accaduto ai titolari dell’esercizio commerciale in questione e parla di “una situazione pesantissima”. E aggiunge: “Serve fare quadrato per riuscire a individuare le opportune contromisure. Le forze dell’ordine svolgono già un lavoro difficile e sono anche in debito di unità operative. E però è necessario individuare delle soluzioni efficaci per evitare che questi episodi tornino a ripetersi. Legalità e sicurezza siano delle condizioni necessarie in uno stato di diritto per l’affermazione della stessa imprenditorialità”. Chiede sicurezza e interventi a tutela della categoria anche il presidente provinciale di Confcommercio Gianluca Manenti.