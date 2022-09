Risse, aggressioni, accoltellamenti a Vittoria e Comiso, on. Dipasquale a confronto con prefetto, convocato comitato ordine sicurezza

Problemi di ordine pubblico nell’ipparino, tra risse, aggressioni, accoltellamenti. Nelle ultime settimane troppi assurdi episodi tra Comiso e Vittoria e l’appello di cittadini e amministratori a trovare soluzioni. L’on. Nello Dipasquale si è confrontato stamani con il prefetto e già questo martedì ci sarà una riunione urgente del comitato ordine e sicurezza pubblica.



“In merito ai problemi di ordine pubblico verificatisi nell’ultimo periodo nel comprensorio ipparino e in particolare a Vittoria, Scoglitti e nella città di Comiso, e su sollecitazione degli amministratori locali (in primis il sindaco di Vittoria, on. Francesco Aiello) ho avuto modo di confrontarmi questa mattina con S. E. il Prefetto Giuseppe Ranieri che mi ha rassicurato sul fatto che la situazione è costantemente monitorata dal Palazzo di Governo e dalle Forze dell’Ordine. A tal proposito rendo noto che proprio domani mattina, alle ore 10.30, presso la Prefettura di Ragusa, si terrà un comitato tecnico per approfondire la questione. Colgo l’occasione per ringraziare il Prefetto Ranieri per la continua disponibilità e per la massima attenzione nei confronti del nostro territorio”.

Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico e candidato all’ARS, in merito agli incresciosi episodi di criminalità che nelle ultime settimane si sono verificati nell’area ipparina della provincia di Ragusa

