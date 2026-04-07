Rissa in piazza del Popolo a Vittoria, la seconda nell’arco di pochi giorni

Rissa nel tardo pomeriggio di ieri in piazza del Popolo a Vittoria. Erano circa le 19 quando alcuni immigrati sono venuti alle mani nella zona vicina al Teatro comunale Vittoria Colonna. Una scaramuccia violenta, che si né consumata nel gito di pochi minuti, poi tutti si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Un episodio analogo si era verificato sabato notte, sempre nella stessa piazza, poco distante dal luogo della rissa di ieri pomeriggio. In quell’occasione la rissa era avvenuta in piena notte. Un’auto era stata danneggiata e lo specchietto retrovisore era stato rotto, ma non si sa se l’episodio fosse collegato o meno alla rissa.

Il tema della sicurezza a Vittoria, soprattutto nel centro storico è di particolare rilievo e interessa la città così come i comuni vicini. Serve una maggiore presenza delle forze dell’ordine. Ma le tante emergenze che si verificano in molte città rendono difficile un presidio che riesca a coprire tutto il territorio.

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