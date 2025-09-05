Rissa a Modica: 6 giovani stranieri denunciati

Una violenta rissa ha scosso il centro storico di Modica nella tarda serata di martedì, poco prima della mezzanotte. Sei giovani extracomunitari, cinque egiziani e un tunisino, tutti regolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per il reato di rissa.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato P.S. di Modica, i giovani si trovavano in Corso Umberto I quando, per futili motivi, hanno iniziato a picchiarsi con calci e pugni. Lo scontro fisico è durato meno di un minuto, ma ha richiamato l’attenzione dei passanti che hanno immediatamente allertato il 112.

La volante, giunta sul posto, non ha trovato i partecipanti alla rissa, ormai allontanatisi, ma grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle successive indagini, tutti i protagonisti sono stati identificati. I sei giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Foto; repertorio

© Riproduzione riservata