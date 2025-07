Rischio incendi elevato nel Ragusano: attivato il Presidio Operativo Territoriale

In risposta all’allerta lanciata dal bollettino SORIS n. 155 del 27 luglio 2025, che segnala una pericolosità alta per rischio incendi nella Provincia di Ragusa, il Comune di Ragusa – Settore Protezione Civile ha attivato, nella giornata odierna, il Presidio Operativo Territoriale.

L’iniziativa, prevista dal Piano Comunale di Emergenza per il Rischio Incendi d’Interfaccia, mira a rafforzare il controllo dei punti critici individuati sul territorio e a garantire una pronta risposta in caso di emergenza, tutelando l’incolumità dei cittadini.

Il presidio sarà operativo dalle 8:00 alle 20:00 del 28 luglio 2025 e vedrà impegnati: il personale dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale; il personale reperibile dell’ente; il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile; le organizzazioni di volontariato 208 e 837 ODV – Gruppo Operativo Emergenza.

Un coordinamento di forze sul campo che monitorerà le zone più esposte, pronto a intervenire in caso di roghi o situazioni di pericolo.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Ragusa invita i cittadini alla massima prudenza, a non accendere fuochi in aree non autorizzate e a segnalare tempestivamente eventuali focolai.

Per emergenze o segnalazioni è possibile contattare la Protezione Civile Comunale: 0932 676882 / 885

protezione.civile@comune.ragusa.it

