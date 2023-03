Rischio idrogeoloico: iniziati i lavori in alvei fluviali fra Ispica, Vittoria e Ragusa

Opere volte a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio ragusano. Un territorio sottoposto, in particolari momenti di intense precipitazioni, ad allagamenti e straripamenti di corsi d’acqua ed a serie difficoltà per infrastrutture vecchie e fatiscenti ai limiti del crollo. Prova ne sono i fatti accaduti, esattamente un mese, fa nella zona della Bassa ispicese, a Punta Braccetto con il cedimento del ponte di Punta Braccetto ed a Vittoria con lo straripamento del fiume Ippari. Sono proprio Ispica, Vittoria e Ragusa le tre aree in cui sono iniziati i lavori progettati e curati dal Genio civile con risorse attinte dal Poc, il Programma operativo complementare 2014-2020 per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza degli alvei fluviali.

Un mese fa i disastri del ciclone Helios, l’alluvione mediterraneo fra Malta e la Sicilia

Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dal Genio civile di Ragusa con procedure tecniche ed amministrative già concluse, lavori aggiudicati alle ditte e già avviati risalgono al 2021. Le opere, progettate ed approvate nel 2021 e perfezionate nelle autorizzazioni nello scorso mese di dicembre, dopo un anno e mezzo hanno preso il via. Il ciclone Helios ha provocato danni per decine di milioni di euro in tutta la provincia mettendo in ginocchio infrastrutture ma soprattutto l’economia agricola che fa ancora i conti con i danni provocati dai 500 millimetri di acqua caduti in appena 48 ore su tutto il versante ragusano.

Nel dettaglio gli interventi avviati

Ad Ispica c’è la pulizia e la sistemazione idraulica del torrente “Sulla” in corrispondenza con contrada “Cipolla” per una spesa di 228mila euro. E’ qui che si sono vissuti momenti di forte paura per l’aumento della densità fluviale nei momenti di forti piogge proveniente magari dalla mancata pulizia del letto torrentizio. A Vittoria gli interventi previsti dal Genio civile sono quelli della pulizia di tutta la sezione idraulica del fiume Ippari in contrada “Cappellaris”. Qui i lavori riguardano anche la demolizione della passerella sulla strada provinciale 102 che porta a Scoglitti via mare ed il ripristino degli argini ammalorati dalla foce alla confluenza con la strada provinciale 19 per Santa Croce Camerina. La spesa prevista è di 154mila euro. Nel territorio del Comune di Ragusa sarà eseguito un lavoro di pulizia straordinaria del fiume Irminio nel torrente Ciaramiti nel tratto ricadente contrada “Arancelli”. Si interviene con una spesa di quasi 139 mila euro. Un altro intervento di manutenzione straordinaria riguarda l’edificio del Genio civile a Ragusa. In tutti e quattro gli interventi i lavori interventi i lavori saranno ultimati nel prossimo mese di giugno.