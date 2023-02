Punta Braccetto al via ripristino del ponte di collegamento dopo danni maltempo

Nella zona di Punta Braccetto le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato seri danni alla viabilità, in particolare al viadotto sul torrente Mistretta. L’ondata di maltempo ha causato il cedimento di una parte dell’asfalto, rendendo necessario il ripristino della struttura.

Avviati gli interventi di ripristino urgente

A tal proposito, l’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida ha dichiarato che i lavori per il ripristino della viabilità sono iniziati stamani e che, dopo la rimozione delle macerie e le verifiche del caso, sarà possibile fornire una stima precisa dei tempi di intervento.

La situazione, sebbene grave, è sotto controllo e le autorità stanno lavorando per ripristinare al più presto la normale viabilità. Nel frattempo, il transito è deviato all’interno dell’area del demanio forestale, garantendo comunque il collegamento con la zona di Punta Braccetto.

Il maltempo ha causato danni in Sicilia

Non è la prima volta che la Sicilia viene colpita da eventi atmosferici estremi, che causano danni alle infrastrutture e mettono a rischio la sicurezza delle persone. Tuttavia, è importante sottolineare l’impegno delle autorità locali nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel ripristinare al più presto le infrastrutture danneggiate.

L’episodio di Punta Braccetto è un altro esempio della necessità di investire nella manutenzione e nella messa in sicurezza delle infrastrutture, soprattutto in zone a rischio. Speriamo che i lavori di ripristino possano essere completati il prima possibile, in modo da garantire un sicuro collegamento con la zona di Punta Braccetto e la sicurezza dei cittadini.