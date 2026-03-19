Rischio chiusura scuola Sampieri: serve iscrivere dieci bambini entro il 2027

Sognare è sempre un diritto se non un dovere per chi guarda con l’occhio della speranza. E le speranze degli abitanti di Sampieri sono legate al mantenimento della scuola elementare nella borgata sciclitana. Scuola primaria che, invece, rischia di chiudere per la mancanza di bambini che possano…popolarla. “La scuola di Sampieri chiude. E’ una sconfitta, è un colpo al cuore ma purtroppo quando non ci sono i numeri non si può fare più di tanto – commenta Sara Caravello – per l’esperienza fatta personalmente da me posso dire di aver visto bimbi felici, sereni in completa armonia con le maestre”.

C’è anche l’appello a fare tornare le famiglie a vivere a Sampieri.

“Abbiamo un anno di tempo per iscrivere tra un anno dieci bambini alla prima elementare per l’anno scolastico 2027-28 – afferma Andrrea Scarfò – bisogna portare famiglie a Sampieri. Tutto il resto è sentimentalismo o tornaconto economico. Tutti preferiamo il profitto di un appartamento affittato a turisti, ma non essendoci regole dobbiamo regolarci noi, bisogna che le famiglie abbiano dove andare”. Ed ancora un altro appello da Margherita Aprile Ragusa: “dobbiamo ribellarci! Possono accorpare Cava d’ Aliga e Sampieri mettendo a disposizione un servizio trasporto per i bambini che dovranno spostarsi – dice – ciò si chiama rispetto per le famiglie residenti che pagano le tasse comunali e per i loro figli! La Casa Gialla auspico resti dove è”. E da Salvatore Pacetto l’affondo: “assurdo che si possa far chiudere una scuola per la mancanza di un mezzo di trasporto per i bambini di Sampieri, o forse i bambini di Sampieri come quelli di Cava D’aliga non hanno lo stesso diritto di tutti gli altri bambini dello stesso Comune?”

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