Riparte la Tomita Judo Clud di Ispica. Aperte le iscrizioni

La Tomita Judo Club riparte. Aperte le iscrizioni ai corsi di Judo e di “mga” (metodo globale di autodifesa) per la nuova stagione sportiva 22-23.

Dopo un periodo di chiusura forzata – a causa del Covid – la Tomita (attiva dal 2010 e cha ha già preparato e lanciato diversi atleti a livello regionale e nazionale) è nuovamente pronta ad accogliere ragazzi e appassionati di Judo per l’avvio delle lezioni nella palestra Heracles di via Simeto,11 a Ispica.

Vogliamo continuare a diffondere i valori sportivi ed educativi del Judo con impegno e passione – afferma il M° Giuseppe Giampietro (fondatore della Tomita Ispica) con l’obiettivo di rappresentare per il territorio un punto di riferimento per i giovani e per tutti coloro che amano questo sport.

Tante le novità, continua Giampietro, prima fra tutte la preziosa collaborazione con il M° Amedeo Cottone (ex nazionale di Judo plurimedagliato a livello italiano ed internazionale) che mi affiancherà nella gestione della palestra.

Ho accolto con entusiasmo – dice Amedeo Cottone – l’invito ad entrare a far parte della famiglia Tomita. Amo questo sport ed i valori che esso rappresenta. Cercherò di trasmetterli ai giovani con passione e responsabilità.

La Tomita Judo Club Ispica, affiliata alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo, Lotta, Kaarate, Arti Marizali), propone corsi di Judo per bambini (4-11 anni) – agonisti e amatori e corsi di MGA (metodo globale di autodifesa),

Per info e iscrizioni 338 5633058

Palestra Heracles, Via Simetto 11 Ispica