Riparte il campionato di Serie A. di Antonio Lasagna - Ragusa Oggi

Riparte il campionato di Serie A. di Antonio Lasagna

Si riparte. Dopo soli 47 giorni di stop, dovuti al fine stagione posticipato per l’emergenza coronavirus, riparte il campionato di Serie A.

Si inizia con il match tra Fiorentina e Torino dove i viola hanno avuto la meglio grazie ad un gol nella ripresa del neo numero 10 Gaetano Castrovilli. Nell’anticipo serale, al Bentegodi è 0-0 tra Hellas Verona e Roma con entrambe le squadre vicine alla vittoria.

Nell’anticipo delle 12:30 non delude il Napoli di Rino Gattuso che gioca bene e sbanca Parma grazie ai gol nel secondo tempo di Dries Mertens e Lorenzo Insigne; bene anche il neo acquisto Victor Osimhen subentrato nella ripresa.

Negli incontri delle 15 e delle 18 il Genoa vince facilmente 4-1 contro il Crotone, mentre al Mapei Stadium finisce 1-1, con i Sardi beffati nel finale grazie ad un gran gol di Bourabia, dopo il vantaggio iniziale con Giovanni Simeone.

Nel posticipo domenicale fa il suo esordio in campionato la Juventus, con il debutto in panchina da allenatore di Andrea Pirlo, contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.

Nel primo tempo apre le marcature Dejan Kulusevski, all’esordio con la Juve; nella ripresa, dopo una tentata reazione blucerchiata, i campioni d’Italia chiudono la partita grazie ai gol di Bonucci e di Cristiano Ronaldo.

Per finire, nel Monday night, un ottimo Milan batte un buon Bologna 2-0 con una doppietta del solito Zlatan Ibrahimovic.

Aspettando i rinvii del 30 settembre, si chiude così la prima giornata di Serie A; una giornata non particolarmente ricca di emozioni dove Juventus, Milan e Napoli vincono senza troppi problemi. Delude invece la Roma di Paulo Fonseca, che vista l’assenza di Edin Dzeko, dovuta alla trattativa in stand-by con la Juventus che ormai è saltata con l’arrivo a Torino di Álvaro Morata, non riesce a creare particolari occasioni. Bene Genoa e Fiorentina, che per adesso occupano la parte alta della classifica in attesa di Inter, Atalanta e Lazio che vogliono vincere a tutti i costi, per partire alla grande in un campionato in cui tutti cercheranno di togliersi parecchie soddisfazioni.

