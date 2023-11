Rinnovate le attrezzature digitali al “Quintino Cataudella” di Scicli. Con i fondi del PNRR Scuola 4.0 gli acquisti

Quando la Scuola diventa bene comune, come ama definirla il dirigente scolastico Enzo Giannone da qualche decennio a capo di una scuola prestigiosa che, di anno in anno, ha allargato la sua offerta formativa alla popolazione della città di Scicli e dei paesi limitrofi

Da mesi al “Quintino Catuadella” si lavora con un piano di rinnovamento che sta investendo tutti i servizi in campo agli indirizzi scolastici dell’Istituto superiore. Un Istituto al passo con i tempi e già da tempo in campo nella digitalizzazione dei servizi.

Dopo l’acquisto l’arrivo delle attrezzature ed il loro collaudo.

“Ci siamo. Avviata l’ultima fase, quella del collaudo di tutti i nuovi dispositivi che abbiamo acquisito grazie alle risorse del Pnrr Scuola 4.0 e che a breve saranno utilizzati nelle classi e nei laboratori – commenta Enzo Giannone – a distanza di più di dieci anni dai primi tablet e LIM, allora tra le prime scuole in Italia, rinnoviamo oggi le attrezzature digitali dell’istituto. Ci abbiamo messo, come sempre, tanto impegno e tanto lavoro, anche in estate. Ma siamo soddisfatti e ripagati dai risultati: la scuola è un bene comune a cui tutti siamo chiamati a dare un contributo. Per la formazione e la crescita delle nuove generazioni”.