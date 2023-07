Rimpasto di deleghe per la giunta Marino a Scicli. L’esperto Elio Tasca lascia

Se qualcuno sperava che la vice sindacatura andasse ad uno degli assessori già in squadra è andato deluso. Il sindaco Mario Marino aveva deciso per la vice sindacatura già venerdì scorso, due giorni dopo le dimissioni di Concetta Drago da vice sindaco e da assessore della sua giunta, ed aveva assicurato che lunedì avrebbe dato la nuova geografia assessoriale. Fra conferme e revisioni il nuovo assetto amministrativo è stato diramato dopo il giuramento di Giuseppe Causarano avvenuto nella stanza istituzionale del primo cittadino. Per questa “new entry” sia la politica in sé che l’attività amministrativa non dovrebbero essere una novità. L’essere stato al fianco dell’onorevole Orazio Ragusa per le legislature che hanno tenuto l’esponente politico sciclitano all’Ars gli avrà sicuramente permesso di maturare un’esperienza negli ambiti amministrativi e lo avrà portato a raccogliere i frutti, in questo caso l’ingresso nella giunta Marino.

Ha lasciato il sindaco Marino anche l’esperto alle politiche sociali, scolastiche ed alla cultura, Elio Tasca.

Il primo cittadino, con la stessa celerità con cui aveva accolto le dimissioni del vice sindaco Drago, ha ringraziato oggi Tasca “per il suo impegno e il suo lavoro che da assessore prima e da esperto a titolo gratuito poi, ha collaborato nella gestione delle deleghe alle politiche sociali, scolastiche ed alla cultura del Comune di Scicli”.

Il dottore Tasca ha comunicato oggi di aver terminato il proprio compito ricevendo dal sindaco Marino un grazie a nome della comunità di Scicli, che ne ha riconosciuto competenza e dedizione in favore delle persone fragili.

Chiusa questa fase, se ne apre una nuova.

Una fase che si è chiusa con le forze politiche ed i movimenti civici che alla notizia delle dimissioni di Concetta Drago, seppure con singoli documenti, hanno avuto parole di apprezzamento per la giovane professionista sciclitana la quale per un anno ha retto e gestito il pacchetto assessoriale con grande impegno, dedizione e soprattutto risultati concretizzando nuove assunzioni e prolungando le ore per il personale non a tempo pieno portandole a 34 ore. In questi giorni, per la prima volta nella storia della politica sciclitana non sono stati lanciati strali e sentiti commenti piccati verso un assessore dimissionario: prova ne è la riconosciuta stima da parte delle forze politiche cittadine alla giovane vice sindaco che ha rappresentato un qualificato valore aggiunto per la compagine amministrativa del sindaco Marino.

La distribuzione delle deleghe assessoriali.

Giuseppe Causarano, vicesindaco: Affari generali e istituzionali, politiche per il personale e gestione delle risorse umane, Affari legali e contenzioso, Ced e transizione digitale, Servizi elettorali e demografici, Servizi sociali e pubblica istruzione, Sviluppo economico e mercato.

Vincenzo Giannone, assessore: Urbanistica e Pianificazione territoriale, Protezione civile e manutenzione, Rigenerazione urbana, servizi cimiteriali, autoparco, cura del verde pubblico e tutela degli animali.

Giovanni Falla, assessore: Centri d’incontro, politiche per l’immigrazione, Spettacolo, folclore e tradizioni, pari opportunità, Cultura e beni culturali.

Concetta Portelli, assessore: Bilancio, Finanza e Tributi, gestione del Patrimonio.

Giuseppe Puglisi, assessore: Sport, Decentramento e Borgate, politiche giovanili e mobilità sostenibile, Turismo e promozione del territorio, Rapporti con il consiglio comunale.

Il sindaco Marino ha mantenuto per le deleghe ai Lavori pubblici, Sanità, Polizia municipale, Igiene pubblica e ambientale e tutto quanto non specificamente attribuito.