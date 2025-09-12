Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Rifiuti di ogni genere: scoperta discarica abusiva a Donnalucata, 4 denunciati
12 Set 2025 12:04
I Carabinieri della Stazione di Donnalucata, in collaborazione con la Polizia Municipale di Scicli, hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva nelle campagne della frazione. Quattro persone – tre italiani, proprietari dell’area, e un cittadino tunisino utilizzatore – sono state denunciate per violazioni al Testo Unico Ambientale.
La scoperta grazie al sorvolo dei Carabinieri
L’operazione è nata da un’attività di ricognizione aerea condotta dal 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania. Durante il sorvolo è stata individuata un’area di circa 700 metri quadrati, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.
I rifiuti pericolosi trovati nell’area
Sul terreno erano abbandonati rifiuti eterogenei, pericolosi e non, tra cui: materiale ferroso, lastre di eternit, plastica, batterie per autoveicoli, vetro. Un deposito illegale che rappresentava un serio rischio di contaminazione ambientale.
Sequestro e denunce
Il sito è stato immediatamente posto sotto sequestro e i responsabili deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Le accuse riguardano la gestione illecita di rifiuti, una violazione prevista dal D.Lgs. 152/2006.
Le indagini e la presunzione di innocenza
Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari: i quattro soggetti denunciati devono essere considerati presunti innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.
