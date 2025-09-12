Rifiuti di ogni genere: scoperta discarica abusiva a Donnalucata, 4 denunciati

I Carabinieri della Stazione di Donnalucata, in collaborazione con la Polizia Municipale di Scicli, hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva nelle campagne della frazione. Quattro persone – tre italiani, proprietari dell’area, e un cittadino tunisino utilizzatore – sono state denunciate per violazioni al Testo Unico Ambientale.

La scoperta grazie al sorvolo dei Carabinieri

L’operazione è nata da un’attività di ricognizione aerea condotta dal 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania. Durante il sorvolo è stata individuata un’area di circa 700 metri quadrati, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

I rifiuti pericolosi trovati nell’area

Sul terreno erano abbandonati rifiuti eterogenei, pericolosi e non, tra cui: materiale ferroso, lastre di eternit, plastica, batterie per autoveicoli, vetro. Un deposito illegale che rappresentava un serio rischio di contaminazione ambientale.

Sequestro e denunce

Il sito è stato immediatamente posto sotto sequestro e i responsabili deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Le accuse riguardano la gestione illecita di rifiuti, una violazione prevista dal D.Lgs. 152/2006.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari: i quattro soggetti denunciati devono essere considerati presunti innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

