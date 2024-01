Ricorre il 180esimo anniversario di fondazione della Diocesi di Noto: dal 15 maggio le celebrazioni

Oltre alle celebrazioni per il 180° anniversario della Diocesi, ha annunciato altri importanti eventi, tra cui la celebrazione del Giubileo del 2025 e la chiusura del Cammino Sinodale della Chiesa italiana. In vista di questi eventi, Mons. Rumeo ha costituito una commissione, presieduta da lui stesso, che coordinerà i lavori di preparazione nei diversi ambiti, come pastorale, catechesi, liturgia, carità, cultura e storia.