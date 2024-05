A Modica la mostra “Autoritratto, il senso e l’essenza” di Salvatore Fratantonio

Apre a Modica la mostra “Autoritratto, il senso e l’essenza” del pittore Salvatore Fratantonio a partire dal 15 maggio 2024 alle ore 18 presso Palazzo dei Mercedari.

Organizzata dal Centro Studi “Feliciano Rossitto”, la mostra ha il patrocinio del Comune di Modica e sarà curata da Elisabetta Rizza, con il contributo di sostenitori privati.

Saranno esposte circa quaranta opere, principalmente di nuova produzione, in cui l’albero, uno dei temi centrali della poetica di Fratantonio, assume forme sempre più astratte e meno riconoscibili, esplorando il tema della luce e del buio per narrare la sua condizione esistenziale. Si tratta di un vero e proprio autoritratto che cerca di analizzare e restituire il senso e l’essenza della vita, riflettendo su domande come “chi sono?”, “cosa desidero?”, “cosa mi abita?” e “cosa mi permette di stare al mondo?”.

Durante l’evento sarà presentato il catalogo, a cura del Centro Studi Feliciano Rossitto, che includerà approfondimenti della dottoressa Tomaselli, della curatrice Elisabetta Rizza, oltre alla presentazione del Sindaco, Maria Monisteri e di Giorgio Chessari, presidente del centro studi “F. Rossitto”.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 14 luglio, con ingresso libero, e potrà essere visitata tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Sarà chiusa nei pomeriggi delle domeniche e nei giorni festivi.

