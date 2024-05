Vittoria, sabato 11 maggio l’Oral Cancer Day 2024 in piazza del Popolo

L’Oral Cancer Day, che si terrà sabato 11 maggio in piazza del Popolo a Vittoria, rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori della bocca. Organizzato dalla Fondazione ANDI E.T.S. (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), l’evento coinvolge numerose sezioni provinciali ANDI e diverse piazze italiane.

Durante questa giornata, i dentisti dell’ANDI offriranno informazioni cruciali sull’importanza di sottoporsi a controlli periodici della bocca, evidenziando che tali controlli non riguardano soltanto la salute dei denti, ma anche la prevenzione dei tumori. È un’opportunità per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, dei controlli regolari e della diagnosi precoce, oltre a fare il punto sulla situazione epidemiologica e sugli studi genetici in corso.

Attualmente, ci sono circa 9.900 casi di tumori del distretto cervico-facciale in Italia, di cui oltre 4.000 solo nel cavo orale. È preoccupante che molti di questi tumori vengano diagnosticati tardivamente, quando le opzioni di trattamento sono limitate e più invasive. Questo aspetto sottolinea l’importanza dei controlli regolari e della sensibilizzazione sulla prevenzione.

Secondo il Presidente della Fondazione ANDI E.T.S., Evangelista Giovanni Mancini, vi è la necessità di affrontare la diagnosi tardiva di questi tumori, nonché di comprendere meglio i fattori di rischio, tra cui il ruolo sempre più rilevante del Papilloma Virus (HPV), che contribuisce a oltre il 20% dei casi di cancro orale.

La Fondazione offre la possibilità ai cittadini di prenotare una visita di screening gratuita presso gli studi dentistici aderenti, consultando il sito www.oralcancerday.it o chiamando il numero verde 800 058 444. Durante la visita, verrà eseguito un controllo accurato della mucosa orale per individuare eventuali lesioni e, se necessario, i pazienti saranno indirizzati a una struttura di secondo livello per una diagnosi definitiva.

In un periodo in cui molti cittadini rinunciano ai controlli odontoiatrici a causa di fattori economici e sociali, questa iniziativa è fondamentale per promuovere la prevenzione e garantire una diagnosi precoce dei tumori della bocca.

