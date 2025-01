Inaugurato il nuovo punto ristoro all’ospedale Giovanni Paolo II

E’ stato ufficialmente inaugurato il nuovo punto ristoro all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, un servizio atteso da tempo e finalmente disponibile per pazienti, familiari e personale sanitario. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti delle istituzioni, autorità locali e membri della direzione sanitaria, che hanno sottolineato l’importanza di questa apertura per la comunità ospedaliera.

Un segnale di attenzione per pazienti e personale

“L’apertura di questo punto ristoro rappresenta un tassello nel nostro impegno per l’umanizzazione delle cure”, ha dichiarato il direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, Sara Lanza. “Siamo consapevoli delle molte priorità del sistema sanitario, ma offrire un servizio come questo, in un ospedale di grandi dimensioni e situato in una zona periferica, è fondamentale. Non solo per i pazienti, ma anche per i familiari e per il personale sanitario che opera quotidianamente con turni spesso molto impegnativi”.

Lanza ha inoltre evidenziato come la posizione dell’ospedale, lontano da servizi facilmente raggiungibili, renda ancora più prezioso il punto ristoro, pensato per offrire un momento di sollievo a chi trascorre lunghe ore nella struttura ospedaliera.

La gestione affidata a una ditta di Modica

Il punto ristoro, operativo già dal giorno dell’inaugurazione, è stato affidato a una ditta di Modica, la nota Osteria dei Sapori Perduti, dopo un’attenta procedura di gara indetta dal Servizio Provveditorato. La concessione, della durata di sei anni, riguarda locali completamente ristrutturati dall’Asp per garantire un servizio moderno e funzionale.

La riapertura arriva dopo quasi tre anni dalla chiusura del precedente punto ristoro, rispondendo a un’esigenza segnalata da pazienti e cittadini. Un primo passo è stato fatto grazie alla petizione promossa dal consigliere comunale Bennardo, sostenuta poi dalla collega Caruso, che hanno dato voce alle richieste del territorio.

Un servizio che guarda al futuro

La riattivazione del punto ristoro rappresenta un traguardo importante per l’ospedale e per la città di Ragusa, migliorando la qualità dell’esperienza ospedaliera per chiunque frequenti il “Giovanni Paolo II”.

© Riproduzione riservata