Il cimitero di Ragusa superiore nel libro di Saro Distefano. Il 31 gennaio sarà presentato al “Brancati” di Scicli

L’iniziativa è di Legambiente Kiafura Scicli, il circolo che oltre ad affrontare tematiche ambientali punta l’occhio anche sui temi di cultura. Venerdì 31 gennaio, alle 18, nella sede del movimento culturale “Vitaliano Brancati” in via Aleardi a Scicli, verrà presentato il libro di Saro Distefano sul cimitero di Ragusa superiore.

E’ una riedizione arricchita e rivista di Abulafia editore con saggi di Alessandro D’Amato, Carlo Blangiforti, Lorenzo Guardiano, Giuseppe Traina e foto di Vito Campo. I cimiteri – si spiega nella presentazione dell’evento – sono “luoghi in cui dormono i defunti ma anche luoghi di arte e cultura. Cosi è per alcuni cimiteri e certamente lo è per il cimitero monumentale di Ragusa superiore”.

