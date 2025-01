Concerto per la Pace della Diocesi di Ragusa

Il Concerto per la Pace, che si terrà sabato 18 gennaio alle ore 20 nella Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, rappresenta un momento unico di riflessione e spiritualità attraverso il linguaggio universale della musica.

Promosso dalla Diocesi di Ragusa e dall’Ufficio di Pastorale Sociale, il concerto vedrà la partecipazione del corpo bandistico “Alfio Pulvirenti” di Comiso, diretto dal maestro Salvatore Schembari. Tra i brani in programma, spicca la prima esecuzione assoluta di “In simplicitate cordis”, un’opera composta dallo stesso Schembari per celebrare il 75° anniversario dell’istituzione della Diocesi di Ragusa. Saranno eseguite anche musiche di autori come Frisina, Pulvirenti, Rossini, Stradella, Puccini e Provesi.

La serata sarà arricchita dalla lettura di estratti del messaggio del Santo Padre in occasione della Giornata Mondiale della Pace, sottolineando l’importanza di riflettere su questo tema cruciale. Il direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale, Renato Meli, ha evidenziato come questo anno giubilare sia un’occasione di speranza e di impegno concreto: “Viviamo un contesto nel quale siamo ‘affamati’ di pace. Le guerre, le divisioni e l’individualismo ci chiamano ad agire per costruire percorsi concreti di pace, attraverso gesti e azioni visibili”.

© Riproduzione riservata