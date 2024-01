Ricordate la Pandemia? L’oroscopo e il ricovid

La rubrica dello psicologo, a cura di Cesare Ammendola

Nell’aria lo si avverte già. Di nuovo. Il ricovid. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più?

A volte ritornano. E come se non bastasse, è pure tempo di oroscopi. Per il covid oramai c’è rimedio. Ma per le previsioni di Paolo Fox non esiste vaccino efficace.

Scherzi a parte. Rileggo, a distanza di ben due anni infiniti, l’oroscopo che, tra il tragico e il comico, avevo concepito per i miei lettori, allora, nel cuore nero di una stagione pandemica, che sembra un’altra Era geologica (speriamo) grazie ai sacrifici fatti da tutti noi, adulti e bambini soprattutto.

Trovo a un tempo istruttivo e allucinante immergermi nuovamente in quella sintassi dei sentimenti, in quella grammatica delle condotte, in quel glossario di psichiatria. È un po’ come esplorare in un testo antico o in una docu-serie su Netflix il nostro “Noi” di un mondo e un tempo altro, un metaverso lontano che tuttavia ha avuto il nostro Big Bang. Ve lo ripropongo senza sadismo alcuno. Vedete se ritrovate anche qualcosa di voi.

Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il 2022.

“Ariete: in arrivo una dose. Aprirà nuove possibilità nel lavoro (un po’ smart un po’ no) e più fortuna in amore (a distanza e un po’ no). Supererete qualsiasi quarantena.

Toro: darete felicità alle persone attorno a voi smettendo di pronunciare la parola “resilienza”, e sono in arrivo per questo dei premi importanti (in buoni per tamponi da 10).

Gemelli: vi piace l’effetto sorpresa, ma non sopportereste di scoprire che vi è scaduto il green pass. Vi aspettano giorni circondati dalle persone che amate. Evitate gli assembramenti.

Cancro: bando alla malinconia, allontanate i pensieri negativi, ma evitate di diventare positivi. E amate, anche se a due metri di distanza.

Leone: i progetti che avete dovuto archiviare torneranno protagonisti. Come le pantofole. A Capodanno l’amore chiama. Voi chiedetegli perlomeno il molecolare.

Vergine: non apprezzate le feste, ma quest’anno dovrete ricredervi, grazie al calore delle persone che vi ameranno in videochiamata.

Bilancia: da tempo cercate un equilibrio, non lasciatevi colpire dall’ansia, il prossimo anno sarà certamente migliore del 2020. Soprattutto se vi circonderete di persone che non dicono mai “piuttosto che”.

Scorpione: potete contare sempre sulle persone care. Lo Scorpione, negli ultimi tempi, sta bene con se stesso e ciò gli permette di vivere bene le feste anche su Zoom.

Sagittario: questo Natale non dovrete spostarvi troppo. Cercate degli svaghi che tengano lontana la noia tra il soggiorno e la cucina.

Capricorno: il 2021 si chiuderà in bellezza e i colori dell’arcobaleno andranno dal bianco al giallo. E durante le feste sarete più passionali che mai. Non chiedetemi perché.

Pesci: durante le feste, ci saranno momenti di malinconia generati da ricordi fastidiosi, ma la Befana tra pochi giorni spazzerà via la tristezza. Le guerre tra pro vax e no vax cesseranno. Presto tornerete a dividervi ferocemente tra chi preferisce il pandoro e chi il panettone.

Acquario: lasciatevi andare alla gioia delle feste: fare il trenino in due in salotto e senza mascherina potrebbe rivelarsi un’esperienza liberatoria. E guardate al futuro con fiducia e date serenità a chi vi circonda: prenotatevi all’HUB!”

Ma ora torniamo volentieri al 2024! Con più positività, ma non meno prudenza. Soprattutto se ci troviamo accanto a fragili, anziani e a persone che meritano le nostre sensibilità e premure. Anche quando fossero le attenzioni di un altro millennio.