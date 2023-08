Riccardo Camiolo al Ragusa Calcio

L’Asd Ragusa Calcio 1949 ha annunciato un nuovo ingaggio nel settore giovanile in vista della partita di domenica in Coppa contro il Siracusa al De Simone. Si tratta di Riccardo Camiolo, un difensore esterno nato nel 2005, originario di Palermo. Camiolo proviene dalla Gelbison in Lega Pro, dove nella scorsa stagione ha giocato nella squadra Primavera. Ha iniziato la sua carriera nella Scuola Calcio Sicilia a Palermo e ha anche trascorso una stagione nelle giovanili della Reggina.

Questa sarà la sua prima esperienza in una squadra senior, e si dimostra entusiasta di far parte dell’Asd Ragusa Calcio 1949.