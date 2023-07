Riapre l’aeroporto di Palermo, ma è caos in tutta la Sicilia

L’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo era stato chiuso a causa di un incendio che si è sviluppato nelle vicinanze a causa del vento di scirocco. Fortunatamente, l’aeroporto è stato riaperto con qualche minuto di anticipo rispetto all’ora prevista, ma solo un numero limitato di voli in partenza sarà consentito per il momento.

La situazione è critica a causa dei numerosi incendi che stanno colpendo il capoluogo siciliano, così come altre aree dell’Isola. Gli incendi stanno causando notevoli danni e rappresentano una minaccia per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture. Un momento particolarmente difficile per la viabilità siciliana e per tutti i viaggiatori, come se non fosse bastato il caos che si è creato a causa dell’incendio dell’aeroporto di Catania.

I VOLI CANCELLATI

Alle 9.05 risultavano cancellati i seguenti voli:

AF1480 CDG-PMO 9.40, AF1481 PMO-CDG 10.35

XZ2601 PMO-FCO 7

AZ1777 FCO-PMO 9.20, AZ1782 PMO-FCO 10.05

FR1016 PMO-MXP 8.30, FR7867 PMO-OTP 9.25, FR576 PMO-VCE 8.35, FR4901 PMO-FCO 7.55, FR7873 PMO-MAD 10, AZ1763 LIN-PMO 10.10, AZ1762 PMO-LIN 10.55

FR4932 PMO-BVA 6,20, FR8972 PMO-BDS 6,20, FR3947 PMO-FCO 6,40, FR1044 PMO-CUF 7,15, FR4914 PMO-VRN 6,35

V71826 PMO/LYS 6 – V71827 LYS-PMO 10.35 – V71519 TLS-PMO 8.10 – V71518 PMO-TLS 8.45

Risultano invece deviati sull’aeroporto di Trapani i seguenti voli:

FR3946 FCO-PMO, FR577 VCE-PMO, FR7868 OTP-PMO



VIABILITA’ COMPLETAMENTE IN TILT

Gli incendi che da alcune ore stanno aggredendo il capoluogo siciliano – ma segnalazioni arrivano da tutta l’Isola, stanno causando forti disagi sulla viabilità nei pressi dell’aeroporto. Stamattina l’autostrada Alcamo-Trapani ha chiuso a causa di un rogo e successivamente riaperta. A registrare disservizi anche Trenitalia, che stamattina alle 7.30 ha sospeso la tratta tra Palermo Notarbartolo e Punta Raisi.