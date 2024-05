A fuoco alcuni mezzi parcheggiati all’interno di una ditta di scavi ad Acate

A fuoco alcuni mezzi ad Acate parcheggiati all’interno di un’azienda di scavi. L’incendio si è sviluppato ieri sera intorno alle 21. I mezzi, secondo quanto riportato dai titolari, erano stati utilizzati fino a poco prima per alcuni lavori. Sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco le indagini per risalire alle cause che hanno portato all’incendio. Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sviluppate dalla motrice e hanno poi coinvolto il rimorchio sul quale era caricato un escavatore.

INDAGINI IN CORSO

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi di supporto per il rifornimento idrico. Le fiamme sono state domate intorno alle 23.30. Sul posto è intervenuta anche la polizia di stato. Indagini in corso.

