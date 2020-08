Riapre impianto compostaggio a Cava dei Modicani, scongiurati rifiuti in strada - Ragusa Oggi

Riapre impianto compostaggio a Cava dei Modicani, scongiurati rifiuti in strada

Commissario del Libero Consorzio, Salvatore Piazza ha firmato un’ordinanza per la riapertura dell’impianto di compostaggio di Cava dei Modicani. L’ordinanza prevede un’apertura per 45 giorni per urgenti motivi in modo da evitare eventuali problemi di salute con i rifiuti in mezzo alla strada. Risolta, almeno al momento, l’emergenza rifiuti. Corsa contro il tempo dopo l’emissione del parere di Arpa Sicilia nel tardo pomeriggio. Per Piazza il “Libero Consorzio è sensibile alla problematica rifiuti e pone sempre grande disponibilita’ a risolvere emergenza”