Riapre al polo commerciale di Modica lo storico punto vendita Coop della Famiglia Radenza

Riaperto stamani a Modica al polo commerciale, lo storico punto vendita della Famiglia Radenza, ad insegna Coop. Il punto vendita Coop di Modica ha subito un importante intervento di restyling, che ne ha completamente rinnovato l’aspetto e la fruibilità per i clienti. Alla presenza delle istituzioni locali, del Sindaco Maria Monisteri, del presidente del Consiglio Maria Cristina Minardo, di alcuni assessori e consiglieri comunali, della famiglia Radenza, titolare del supermercato, e del vicario foraneo, Frate Antonello, il negozio ha riaperto i battenti con una veste completamente rinnovata.

Il restyling

L’obiettivo principale degli interventi di ristrutturazione è stato quello di offrire ai clienti una migliore ed efficiente esperienza di acquisto. Il nuovo layout del supermercato facilita notevolmente lo svolgimento della spesa, accelerandone i tempi. Sono stati infatti adottati accorgimenti mirati a rendere gli spazi più funzionali e intuitivi per i consumatori.

Oltre al restyling degli ambienti, la ristrutturazione ha puntato anche sull’efficientamento energetico del supermercato. Questo aspetto riveste una grande importanza nell’ottica di creare punti vendita sempre più green ed ecosostenibili.

Nonostante i notevoli cambiamenti a livello strutturale e di immagine, ciò che è rimasto invariato è invece la filosofia di vendita Coop. Il supermercato continua infatti a puntare sulla qualità dei prodotti offerti, mantenendo nel contempo prezzi sempre più convenienti per i consumatori.

Grazie all’unione di un ambiente rinnovato e funzionale con l’attenzione alla sostenibilità e alla qualità dei prodotti, il supermercato si pone l’obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela.

Particolarmente soddisfatto per il lavoro compiuto nel punto vendita l’amministratore delegato di Coop Gruppo Radenza, il dott. Danilo Radenza, che ha colto l’occasione per ringraziare tutti i presenti, i clienti che ogni giorno rendono sempre più forte il marchio Coop in Sicilia e soprattutto i collaboratori del gruppo che ogni giorno si impegnano con passione ed entusiasmo nel loro lavoro.

