Riaperto lo svincolo di Ispica dell’autostrada Siracusa Gela. Un incendio aveva portato alla sua chiusura

E’ stato riaperto al traffico lo svincolo di accesso alla città di Ispica dal tratto autostradale Siracusa-Gela. E’ stato un incendio, sviluppatosi tutt’intorno la zona, a suggerirne la chiusura per evitare disagi agli automobilisti ed eventuali incidenti. Le alte lingue di fuoco ed le nubi di fumo avevano reso difficoltosa la viabilità. Si è reso necessario l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Ragusa e dal Distaccamento di Modica per avere ragione delle fiamme.

Le fiamme

Fiamme scoppiate per cause tutte da accertare e che si sono propagate con grande celerità visto il forte vento che è soffiato fin dalla notte scorsa su tutto il litorale ibleo rendendo difficoltosa anche la viabilità sulle strade. Il difficile lavoro di spegnimento ha impegnato i vigili del fuoco che, alla fine, sono riusciti a contenere le fiamme ed a rendere percorribile l’autostrada nel tratto in cui ricade lo svincolo, dove tutt’intorno vi sono ampie distese di terreni coltivati, e che conduce oltre che a Ispica anche a Pozzallo attraverso la vecchia strada statale 115. Sul posto anche squadre di volontari della Protezione civile che sono stati di supporto ai vigili del fuoco ed ai mezzi delle forze di polizia sul posto per regolare il traffico.

