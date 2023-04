Riaperto il Museo Archeologico di Ragusa: presidio culturale in centro storico

Il Museo Archeologico di Ragusa ha finalmente riaperto le sue porte al pubblico dopo un lungo periodo di ristrutturazione e messa in sicurezza. Situato nel cuore del centro storico della città, il museo rappresenta un importante presidio culturale per la comunità locale e per i visitatori che desiderano scoprire la storia di questa affascinante città.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha dichiarato: “Chiuso per improrogabili interventi di messa in sicurezza ma non per questo il nostro Museo Archeologico è rimasto fermo, anzi. Mentre la Direzione del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica ha continuato a curare il prezioso patrimonio scientifico, contemporaneamente abbiamo accolto tutte le richieste per rendere questo luogo più efficiente e confortevole.”

Gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato non solo la messa in sicurezza dell’edificio, ma anche il miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità, con la realizzazione di un bagno appositamente concepito per loro e l’installazione di un modello di “scoiattolo” adatto alla conformazione dell’edificio.

Il sindaco Cassì ha sottolineato l’importanza del museo per la comunità locale: “Tantissimi ragusani oggi hanno così avuto modo di tornare ad ammirare la nostra storia, immergendosi letteralmente in un’atmosfera di grande fascino tra ricostruzioni di tombe, mosaici, manufatti artistici, il toro e la sfinge del Guerriero di Castiglione. L’obiettivo è far sì che sempre più nostri concittadini e turisti possano scoprire questo straordinario luogo in pieno Centro.”

Il Museo Archeologico di Ragusa rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella storia millenaria della città e della regione circostante. Grazie agli interventi di ristrutturazione e alle migliorie apportate, il museo è ora pronto ad accogliere visitatori di tutte le età e di tutte le abilità, offrendo loro un’esperienza culturale unica nel cuore del centro storico di Ragusa.