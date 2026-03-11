Reunion dopo mezzo secolo: ex studentesse del Pascoli di Ibla rivivono i momenti più belli

Una serata speciale per otto ex compagne dell’Istituto Giovanni Pascoli di Ibla, che hanno conseguito la licenza media nell’anno scolastico 1973/74. Dopo 52 anni si sono incontrate per trascorrere una serata all’insegna dell’Amarcord. L’incontro, organizzato dalla signora Mariuccia Dipasquale, si è svolto presso un noto ristorante di Ragusa e ha visto la partecipazione, oltre alle ex compagne di classe, anche dei rispettivi mariti, trasformando l’occasione in un momento di allegria e convivialità.

Gli ex studenti hanno rivissuto i ricordi più significativi della loro giovinezza, tra goliardate e aneddoti che hanno fatto riaffiorare il fascino di un tempo lontano. La serata è stata arricchita dalla presenza del professor Giorgio Tumino, insegnante di matematica e unico docente sopravvissuto della classe, il quale ha contribuito a rendere la serata ancora più emozionante e ricca di Amarcord.

Nonostante la distanza e gli impegni di alcune ex studentesse fuori sede, la festa ha avuto un sapore unico, ricordando anche le due compagne purtroppo scomparse, presenti nei ricordi e nei racconti condivisi. L’evento ha sottolineato quanto l’amicizia e i legami costruiti negli anni della scuola possano rimanere vivi, resistendo al passare del tempo e alle distanze geografiche. Hanno partecipato alla serata, oltre al prof Giorgio Tumino, l’organizzatrice Mariuccia Dipasquale, Giusy Scucces, Giovanna Firrincieli, Lucilla Lo Presti, Maria Guastella, Carmela Metastasio, Maria Concetta Schembari e Maria Schininà.

