Restaurato e ampliato: Ispica ha un nuovo canile

Dopo mesi di lavori di restauro, ampliamento e completamento, finalmente il canile rifugio di Ispica è pronto a riaprire le porte. La struttura, danneggiata in passato da un devastante incendio, è stata completamente rinnovata dal Comune di Ispica.

Il progetto di restauro ha seguito con attenzione le linee guida sanitarie e assessoriali stabilite per le strutture di accoglienza animali, rispondendo così alle esigenze di sicurezza e benessere per gli amici a quattro zampe. Tra gli elementi distintivi della nuova struttura c’è l’impianto di videosorveglianza, che consente di monitorare la sicurezza del canile e di collegarsi direttamente con le forze dell’ordine per intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Il nuovo canile di Ispica rappresenta non solo un rifugio per i cani, ma una risorsa fondamentale per tutta la comunità. Grazie a ampii spazi recintati, la struttura consentirà ai cani di godere di un ambiente protetto e sicuro, favorendo anche l’adozione diretta da parte dei cittadini. Questa opportunità è particolarmente importante, considerando che il Comune di Ispica potrà ora ridurre il ricorso a canili esterni, con il conseguente risparmio di ingenti risorse economiche, evitando al contempo che gli animali vengano inviati in strutture che spesso non offrono una cura adeguata.

Il lavoro del Comune di Ispica non è stato solo tecnico, ma anche di sensibilizzazione. La collaborazione con l’ASP di Ragusa, in particolare con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria guidato dal Dott. Giuseppe Arestia e dal Dott. Raniolo, ha garantito che la struttura rispondesse ai più alti standard igienico-sanitari e alle normative vigenti. Anche il Comando di Polizia Locale, coordinato dall’Ispettore Pinuccia Fede, ha avuto un ruolo fondamentale, contribuendo alla gestione del randagismo e alla cura degli animali. Senza dimenticare il lavoro prezioso dei volontari ispicesi, che hanno garantito la corretta accoglienza e gestione dei cani ospitati.

Con il completamento dei lavori, il Comune è pronto a fare il prossimo passo: pubblicare un avviso per la selezione di un partner privato che si occuperà della gestione della struttura. Una volta formalizzata la convenzione con l’ASP di Ragusa, si procederà con l’affidamento della gestione, con l’obiettivo di garantire una cura costante e professionale per gli animali.

© Riproduzione riservata