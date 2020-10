Regione siciliana: nuovi fondi per aiutare i teatri - Ragusa Oggi

Regione siciliana: nuovi fondi per aiutare i teatri

Condividi su:

Per sostenere i teatri siciliani privati in difficolta’ a causa del Covid la Regione siciliana ha deciso di incrementare i propri contributi. Lo ha annunciato l’assessore al turismo, Manlio Messina, durante la presentazione del festival di Morgana, promosso dal museo delle marionette e in programma dal 4 al 13 dicembre in varie citta’ siciliane.

La Regione, ha detto Messina, ha raddoppiato per il 2020 e per il 2021 da 4,5 a 9 milioni di euro la dotazione del Furs, il fondo per il sostegno agli spettacoli in Sicilia. Altri 10 milioni saranno erogati ai teatri come contributo per il mancato ‘sbigliettameto’.

A giorni sara’ inoltre pubblicato un bando di 5 milioni per compensare la riduzione dei posti disponibili provocata dalle misure anti Covid.

L’assessore ha infine annunciato un incremento dei fondi destinati a prestiti agevolati per il risanamento dei bilanci degli enti teatrali siciliani. “Tutto quello che si fa per la cultura – ha detto Messina – attiva un incremento dei flussi turistici e ha anche un ricaduta economica”.