Un ammanco di 369.000 euro sul budget destinato alle prestazioni convenzionate dei laboratori di analisi della provincia di Ragusa sta suscitando forte preoccupazione. A denunciarlo è il Movimento Laboratori Siciliani (MLS) tramite il segretario regionale e provinciale Salvatore Battaglia, che definisce la vicenda «gravissima e penalizzante per il territorio ibleo». Secondo quanto riportato dal sindacato, […]
Referendum Giustizia: prime 40 sezioni con il NO al 60%. Affluenza finale al 47,65% nel Ragusano. Giarratana prima, Acate ultima. Testa a testa nazionale nei primi Instant Poll
23 Mar 2026 15:35
RAGUSA – Le urne si sono chiuse alle ore 15:00 di questo lunedì 23 marzo e il dato definitivo della partecipazione in provincia di Ragusa fissa l’asticella al 47,65%. Con lo spoglio appena iniziato in tutte le 310 sezioni iblee, l’attenzione si sposta ora sui contenuti delle schede, mentre i primi Instant Poll nazionali delineano un Paese spaccato a metà sulla riforma della Giustizia.
Analisi dei dati: la Provincia di Ragusa Comune per Comune
Il dato provinciale (47,65%) nasconde realtà molto diverse tra i 12 centri del ragusano. Se la domenica mattina si era aperta con un timido 10,49%, la giornata di lunedì ha visto un’accelerazione della partecipazione in quasi tutti i centri. Intanto arrivano i dati sui primi 40 seggi su 310 con il NO ai 60%. Ma è ancora troppo presto. Nelle prossime ore i dati cambieranno verso il risultato definitivo.
La classifica della partecipazione
- Il primato della partecipazione: È Giarratana il comune dove si è votato di più in assoluto, raggiungendo il 55,44%. Un dato significativo che stacca di oltre due punti il capoluogo, Ragusa, che si ferma comunque a un ottimo 53,26%. Sopra la soglia del 50% troviamo anche Modica (52,04%).
- La maglia nera: Il dato più basso della provincia appartiene ad Acate, dove l’affluenza si è fermata al 39,18%. Poco sopra si attesta Vittoria con il 39,83%: sono gli unici due comuni a non aver superato la soglia del 40%.
Tabella Finale Affluenza (ore 15:00 – Chiusura Seggi)
|Comune
|Sezioni
|Affluenza Finale (%)
|GIARRATANA
|3 su 3
|55,44
|RAGUSA
|71 su 71
|53,26
|MODICA
|51 su 51
|52,04
|CHIARAMONTE GULFI
|9 su 9
|48,33
|ISPICA
|14 su 14
|48,08
|POZZALLO
|18 su 18
|48,04
|MONTEROSSO ALMO
|3 su 3
|47,88
|SCICLI
|24 su 24
|45,55
|SANTA CROCE CAMERINA
|9 su 9
|44,85
|COMISO
|31 su 31
|44,63
|VITTORIA
|69 su 69
|39,83
|ACATE
|8 su 8
|39,18
|TOTALE PROVINCIA
|310 su 310
|47,65
Scenario Nazionale: Instant Poll e Proiezioni
A livello nazionale la partecipazione è stimata tra il 56% e il 60%. Trattandosi di un referendum costituzionale, non era previsto il quorum: il risultato sarà valido a prescindere dal numero dei votanti.
I primi sondaggi post-voto indicano una sfida all’ultimo voto:
- Opinio Rai: Il No è avanti di circa due punti (forchetta 49-53% vs 47-51%).
- Swg (La7): Conferma il No in vantaggio (+1/+2%).
- Youtrend (SkyTG24): Assegna al No una forbice tra il 49,5% e il 53,5%.
- Tecnè (Mediaset): È l’unico istituto a dare il Sì in leggero vantaggio (+1,5%).
Maratone TV e Innovazione Digitale
Mentre Enrico Mentana guida la consueta “Maratona” su La7 e Sara Mariani conduce lo speciale su RaiNews24, la vera novità di questa tornata è il debutto di “Linea di Confine Digital”. Per la prima volta, la Rai trasmette uno speciale elettorale in diretta simultanea su YouTube e RaiPlay, condotto da Antonino Monteleone, nel tentativo di intercettare il pubblico più giovane attraverso i nuovi linguaggi del web.
Lo spoglio è entrato nel vivo. Nelle prossime ore sapremo se la riforma della Giustizia diventerà legge o se gli elettori avranno scelto di bocciare il testo.
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