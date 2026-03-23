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Referendum Giustizia: prime 40 sezioni con il NO al 60%. Affluenza finale al 47,65% nel Ragusano. Giarratana prima, Acate ultima. Testa a testa nazionale nei primi Instant Poll

23 Mar 2026 15:35

RAGUSA – Le urne si sono chiuse alle ore 15:00 di questo lunedì 23 marzo e il dato definitivo della partecipazione in provincia di Ragusa fissa l’asticella al 47,65%. Con lo spoglio appena iniziato in tutte le 310 sezioni iblee, l’attenzione si sposta ora sui contenuti delle schede, mentre i primi Instant Poll nazionali delineano un Paese spaccato a metà sulla riforma della Giustizia.

Analisi dei dati: la Provincia di Ragusa Comune per Comune

Il dato provinciale (47,65%) nasconde realtà molto diverse tra i 12 centri del ragusano. Se la domenica mattina si era aperta con un timido 10,49%, la giornata di lunedì ha visto un’accelerazione della partecipazione in quasi tutti i centri. Intanto arrivano i dati sui primi 40 seggi su 310 con il NO ai 60%. Ma è ancora troppo presto. Nelle prossime ore i dati cambieranno verso il risultato definitivo.

La classifica della partecipazione

  • Il primato della partecipazione: È Giarratana il comune dove si è votato di più in assoluto, raggiungendo il 55,44%. Un dato significativo che stacca di oltre due punti il capoluogo, Ragusa, che si ferma comunque a un ottimo 53,26%. Sopra la soglia del 50% troviamo anche Modica (52,04%).
  • La maglia nera: Il dato più basso della provincia appartiene ad Acate, dove l’affluenza si è fermata al 39,18%. Poco sopra si attesta Vittoria con il 39,83%: sono gli unici due comuni a non aver superato la soglia del 40%.

Tabella Finale Affluenza (ore 15:00 – Chiusura Seggi)

ComuneSezioniAffluenza Finale (%)
GIARRATANA3 su 355,44
RAGUSA71 su 7153,26
MODICA51 su 5152,04
CHIARAMONTE GULFI9 su 948,33
ISPICA14 su 1448,08
POZZALLO18 su 1848,04
MONTEROSSO ALMO3 su 347,88
SCICLI24 su 2445,55
SANTA CROCE CAMERINA9 su 944,85
COMISO31 su 3144,63
VITTORIA69 su 6939,83
ACATE8 su 839,18
TOTALE PROVINCIA310 su 31047,65

Scenario Nazionale: Instant Poll e Proiezioni

A livello nazionale la partecipazione è stimata tra il 56% e il 60%. Trattandosi di un referendum costituzionale, non era previsto il quorum: il risultato sarà valido a prescindere dal numero dei votanti.

I primi sondaggi post-voto indicano una sfida all’ultimo voto:

  • Opinio Rai: Il No è avanti di circa due punti (forchetta 49-53% vs 47-51%).
  • Swg (La7): Conferma il No in vantaggio (+1/+2%).
  • Youtrend (SkyTG24): Assegna al No una forbice tra il 49,5% e il 53,5%.
  • Tecnè (Mediaset): È l’unico istituto a dare il in leggero vantaggio (+1,5%).

Maratone TV e Innovazione Digitale

Mentre Enrico Mentana guida la consueta “Maratona” su La7 e Sara Mariani conduce lo speciale su RaiNews24, la vera novità di questa tornata è il debutto di “Linea di Confine Digital”. Per la prima volta, la Rai trasmette uno speciale elettorale in diretta simultanea su YouTube e RaiPlay, condotto da Antonino Monteleone, nel tentativo di intercettare il pubblico più giovane attraverso i nuovi linguaggi del web.

Lo spoglio è entrato nel vivo. Nelle prossime ore sapremo se la riforma della Giustizia diventerà legge o se gli elettori avranno scelto di bocciare il testo.

Referendum sulla Giustizia, primo verdetto dei sondaggi: No tra 49% e 53%. Affluenza Ragusa al 53,06%

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