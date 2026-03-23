Referendum Giustizia: prime 40 sezioni con il NO al 60%. Affluenza finale al 47,65% nel Ragusano. Giarratana prima, Acate ultima. Testa a testa nazionale nei primi Instant Poll

RAGUSA – Le urne si sono chiuse alle ore 15:00 di questo lunedì 23 marzo e il dato definitivo della partecipazione in provincia di Ragusa fissa l’asticella al 47,65%. Con lo spoglio appena iniziato in tutte le 310 sezioni iblee, l’attenzione si sposta ora sui contenuti delle schede, mentre i primi Instant Poll nazionali delineano un Paese spaccato a metà sulla riforma della Giustizia.

Analisi dei dati: la Provincia di Ragusa Comune per Comune

Il dato provinciale (47,65%) nasconde realtà molto diverse tra i 12 centri del ragusano. Se la domenica mattina si era aperta con un timido 10,49%, la giornata di lunedì ha visto un’accelerazione della partecipazione in quasi tutti i centri. Intanto arrivano i dati sui primi 40 seggi su 310 con il NO ai 60%. Ma è ancora troppo presto. Nelle prossime ore i dati cambieranno verso il risultato definitivo.

La classifica della partecipazione

Il primato della partecipazione: È Giarratana il comune dove si è votato di più in assoluto, raggiungendo il 55,44% . Un dato significativo che stacca di oltre due punti il capoluogo, Ragusa , che si ferma comunque a un ottimo 53,26% . Sopra la soglia del 50% troviamo anche Modica ( 52,04% ).

È il comune dove si è votato di più in assoluto, raggiungendo il . Un dato significativo che stacca di oltre due punti il capoluogo, , che si ferma comunque a un ottimo . Sopra la soglia del 50% troviamo anche ( ). La maglia nera: Il dato più basso della provincia appartiene ad Acate, dove l’affluenza si è fermata al 39,18%. Poco sopra si attesta Vittoria con il 39,83%: sono gli unici due comuni a non aver superato la soglia del 40%.

Tabella Finale Affluenza (ore 15:00 – Chiusura Seggi)

Comune Sezioni Affluenza Finale (%) GIARRATANA 3 su 3 55,44 RAGUSA 71 su 71 53,26 MODICA 51 su 51 52,04 CHIARAMONTE GULFI 9 su 9 48,33 ISPICA 14 su 14 48,08 POZZALLO 18 su 18 48,04 MONTEROSSO ALMO 3 su 3 47,88 SCICLI 24 su 24 45,55 SANTA CROCE CAMERINA 9 su 9 44,85 COMISO 31 su 31 44,63 VITTORIA 69 su 69 39,83 ACATE 8 su 8 39,18 TOTALE PROVINCIA 310 su 310 47,65

Scenario Nazionale: Instant Poll e Proiezioni

A livello nazionale la partecipazione è stimata tra il 56% e il 60%. Trattandosi di un referendum costituzionale, non era previsto il quorum: il risultato sarà valido a prescindere dal numero dei votanti.

I primi sondaggi post-voto indicano una sfida all’ultimo voto:

Opinio Rai: Il No è avanti di circa due punti (forchetta 49-53% vs 47-51%).

Il è avanti di circa due punti (forchetta 49-53% vs 47-51%). Swg (La7): Conferma il No in vantaggio (+1/+2%).

Conferma il in vantaggio (+1/+2%). Youtrend (SkyTG24): Assegna al No una forbice tra il 49,5% e il 53,5%.

Assegna al una forbice tra il 49,5% e il 53,5%. Tecnè (Mediaset): È l’unico istituto a dare il Sì in leggero vantaggio (+1,5%).

Maratone TV e Innovazione Digitale

Mentre Enrico Mentana guida la consueta “Maratona” su La7 e Sara Mariani conduce lo speciale su RaiNews24, la vera novità di questa tornata è il debutto di “Linea di Confine Digital”. Per la prima volta, la Rai trasmette uno speciale elettorale in diretta simultanea su YouTube e RaiPlay, condotto da Antonino Monteleone, nel tentativo di intercettare il pubblico più giovane attraverso i nuovi linguaggi del web.

Lo spoglio è entrato nel vivo. Nelle prossime ore sapremo se la riforma della Giustizia diventerà legge o se gli elettori avranno scelto di bocciare il testo.

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