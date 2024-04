Redditi 2023: Ragusa la più ricca, Acate la più povera

Guadagniamo di più, ma non basta ad evitare la seconda metà della classifica fra i comuni italiani. Secondo i dati del ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’anno fiscale 2022 Ragusa è ultimo fra i capoluoghi di provincia dell’Isola per reddito Irfef dichiarato. E se si aggiunge che Ragusa città risulta la più ricca nella media dei contribuenti iblei, il quadro è completo.

Nonostante una crescita che nel ragusano, in diversi casi, si aggiri sui 900 euro a testa rispetto al 2021, i contribuenti del resto della Sicilia hanno dichiarato di più, segno di una ripresa economica rispetto al biennio della pandemia.

Balzo dei redditi modicani



A Ragusa la media dell’imponibile Irpef dichiarato lo scorso anno sul 2022 è stata di 18.116, 1 euro. L’anno prima si era fermata a 17.304 euro. Quindi, in media, i residenti a Ragusa hanno dichiarato circa 800 euro a testa in più.

Al secondo posto c’è Modica, con 17.011,9 euro (+1.033 euro rispetto alla dichiarazione dei redditi 2022), che supera di poco Pozzallo, che ha una media di 17mila euro tondi (+914 euro). Al quarto posto si conferma Giarratana, 15.790,8 euro (+942 euro). Seguono Scicli (15.445,7 euro, +792 €), Ispica (15.218 euro, +598 €), Monterosso Almo (14.452,5 euro, + 588 €), Comiso (13.745,5, + 695 €), Santa Croce Camerina (13.439,6 euro, + 623 €), Chiaramonte Gulfi (13.349,9 euro, + 500 €), Vittoria (12.763,4 euro, + 520 €). Ultima Acate, con un reddito medio dichiarato di 11.860,3 euro (+772 euro).

I redditi nei capoluoghi della Sicilia

RMessina è la più ricca, con 20.982 euro, precede di poco Palermo (20.828 euro). Poi Agrigento (20.101 €), Enna (19.986 €), Siracusa (19.904 €), Catania (19.843 €), Caltanissetta (18.982 €), Trapani (18.318 €), Ragusa (18.116 €).

