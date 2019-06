Razze da carne: focus alla Fam Mac al foro boario di Modica. Chiusura questa domenica sera - Ragusa Oggi

Razze da carne: focus alla Fam Mac al foro boario di Modica. Chiusura questa domenica sera

MODICA – Convegni e approfondimenti sulle razze da carne ma anche gli attesi concorsi e le mostre di capi bovini. Al foro boario di Modica, dove è in corso la terza edizione della sessione specialistica Fam – Mac, la “Fiera Agroalimentare Mediterranea – Mostra Agricola della Contea”, gli esperti del settore incontrano gli allevatori e i produttori di una settore, quello zootecnico, che nel Sud Est siciliano ha avuto un grande sviluppo raggiungendo elevati standard qualitativi.

Alla manifestazione promossa dal Comune di Modica insieme alla Camera di Commercio del Sud Est, ieri sera i riflettori sono stati accesi sulle razze bovine da carne Cherolaise e Limousine nel convegno di approfondimento promosso dall’Anacli e ospitato negli stand della Coldiretti.

Relatori ed esperti del settore hanno avuto modo di confrontarsi con gli allevatori puntando soprattutto sugli indici genetici e sulla selezione genetica con l’obiettivo di migliorare la produzione e dunque la redditività e la presenza sul territorio. Nei tre giorni della rassegna, che si concluderà questa domenica sera, massima attenzione anche sulle razze autoctone, come la Razza Modicana, da cui si produce anche il latte per il formaggio Ragusano Dop, o come l’Asino Ragusano, razza che è in via di estinzione e su cui si sta facendo un grande lavoro per la valorizzazione e la salvaguardia.

Il Villaggio Avicolo, dove invece si svolgono alcune degustazioni con ricette preparate con ottima carne di pollo e con le uova, ha ospitato ieri sera il Road Show della Fieragricola di Verona e il focus sulla Razza Frisona che ha rilanciato l’attenzione anche sulle attività di promozione territoriale che potranno essere sviluppate nei prossimi mesi a supporto delle produzioni locali.

“C’è grande fermento – sottolinea il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – e la Fam Mac si conferma una vetrina di grande qualità che è guardata con interesse anche a livello nazionale. Modica ha una produzione zootecnica di primissimo piano e siamo felici di aver fatto tutti gli sforzi più utili, in questi anni, per valorizzarla. Modica non è solo cioccolato e non è solo monumenti barocchi patrimonio dell’Umanità, ma anche produzioni zootecniche straordinarie”.

Stamani, come già avvenuto ieri, sono proseguiti gli appuntamenti con i concorsi bovini mentre c’è attesa per questa domenica quando alle ore 11 si avrà la premiazione dei campioni e delle campionesse. In fiera prosegue inoltre la mostra canina delle razze autoctone della Sicilia e gli spettacoli equestri. Per gli appuntamenti collaterali va segnalato il concerto dei “Cugini di Campagna” questo sabato sera e l’esibizione dei “Né lapa né musca” questa domenica.

La Fiera è promossa dal Comune di Modica e dalla Camera di Commercio del Sud Est con l’importante sinergia del Consorzio Provinciale Allevatori, della Regione Sicilia e la collaborazione dell’Aia, dell’Anacli, del Polo Avicolo di Modica e il sostegno degli sponsor privati Avimecc, Avimed, Leocata Mangimi, Mediterranea Mangimi e Iabichiella. Info su www.fam-mac.it