E-commerce e boom degli acquisti ricorrenti: così cambia il modo di comprare online

L’e-commerce non è più soltanto il luogo delle grandi occasioni o degli acquisti straordinari. Sempre più consumatori lo utilizzano per gestire la quotidianità, trasformando il rapporto con lo shopping online in una relazione continua e programmata.

A evidenziare questo cambiamento è Dario Rigamonti, amministratore delegato di Trovaprezzi.it, che sottolinea come il mercato stia vivendo una trasformazione profonda: dagli acquisti episodici si passa a modelli basati su abbonamenti e riordini automatici.

Dai prodotti beauty al food, dal pet care fino alla tecnologia di consumo, sempre più brand propongono formule che incentivano acquisti periodici, con sconti dedicati o vantaggi legati alla quantità. Un cambiamento che modifica il comportamento dei consumatori, sempre più orientati alla pianificazione della spesa e alla comodità.

I dati confermano questa tendenza. Nei primi due mesi del 2026 le ricerche online di prodotti legati ad acquisti ricorrenti sono cresciute sensibilmente: i prodotti per il viso sono passati da circa 960 mila a oltre 1,14 milioni di ricerche, mentre quelli per il corpo da 550 mila a quasi 640 mila. Ancora più marcato l’incremento nel settore pet care, con oltre 420 mila ricerche per alimenti destinati a cani e gatti, in aumento rispetto alle 365 mila dell’anno precedente.

Ma non cresce solo la domanda: cambia anche il modo di acquistare. Sempre più utenti monitorano nel tempo l’andamento dei prezzi, impostano alert e attendono il momento più conveniente per fare scorte o programmare acquisti più consistenti.

Il fenomeno emerge anche nell’aumento dell’interesse verso il monitoraggio dei prezzi. Tra il 2024 e il 2025, ad esempio, i prodotti per il viso salvati tra i preferiti sono cresciuti di oltre il 110%. Ancora più significativo il dato relativo a tè e caffè, con un incremento superiore al 155%, mentre nel pet care si registra un aumento di circa il 140%.

A cambiare è dunque la prospettiva: nel 2025 integratori e vitamine si sono confermati la categoria più cercata online, con 28,5 milioni di ricerche, mentre prodotti simbolo dell’e-commerce come smartphone e cellulari hanno registrato una flessione, fermandosi a 10,7 milioni.

Il confine tra negozio fisico e online si fa sempre più sottile. Se un tempo la quotidianità degli acquisti era legata ai punti vendita di prossimità, oggi l’e-commerce si afferma come alleato nella gestione delle spese ricorrenti.

In questo scenario, anche il confronto dei prezzi assume un ruolo diverso: non serve più solo a scegliere cosa comprare, ma anche quando acquistarlo e in quale quantità. Una trasformazione che segna la maturità del commercio digitale e apre nuove prospettive per il futuro del mercato.

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