Rapinati con la minaccia di un cacciavite, è accaduto a Marina di Ragusa: un arresto

I fatti sarebbero accaduti tra sabato e domenica a Marina di Ragusa; lui, poco più che ventenne ha preso di mira in successione dei ragazzini minorenni e, puntando loro contro un cacciavite, li ha rapinati di pochi spiccioli e di un telefonino per poi allontanarsi. È stato però individuato e, con una non semplice operazione, è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Marina di Ragusa. Addosso aveva i soldi nel taglio riferito dai ragazzini rapinati e il cacciavite.

