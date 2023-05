Rapinarono e picchiarono un tunisino a Modica: arrestati due giovani

Avevano picchiato e rapinato un connazionale lo scorso 15 maggio, nel pieno centro storico di Modica. Il 2 maggio sono stati arrestati, su richiesta del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa, due tunisini. Uno, di 22 anni e il cugino coetaneo, entrambi accusati di rapina aggravata e lesioni personali in concorso. I due hanno rubato al connazionale uno smartphone e 200 euro. Inoltre, la vittima ha ricevuto alcuni pugni al volto che gli hanno causato delle lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

UNO DEI DUE MALVIVENTI E’ STATO ARRESTATO A CASERTA

I Carabinieri di Modica hanno effettuato immediatamente le loro indagini subito dopo l’accaduto e hanno anche ricostruito i fatti grazie all’aiuto delle telecamere di video sorveglianza della zona.

In particolare, uno dei due malviventi, è stato arrestato il 1° maggio a Caserta da personale di quella Questura – su indicazione degli inquirenti della Compagnia Carabinieri di Modica – ed è attualmente in Carcere, mentre l’altro magrebino è stato sottoposto agli arresti domiciliari.